Bevrijdingsdag afgesloten met speciaal concert in Carré

In plaats van het traditionele 5 mei-concert is dinsdagavond met een speciale tv-uitzending vanuit het Amsterdamse Theater Carré een einde gekomen aan een bijzondere Bevrijdingsdag. Omdat het jaarlijkse concert op de Amstel vanwege de coronacrisis niet door kon gaan, zond de NOS als alternatief rechtstreeks een concert uit vanuit de foyer van het theater met artiesten Roel van Velzen, Simone Kleinsma, mezzosopraan Maria Fiselier en violiste Noa Wildschut.

De artiesten, die de coronamaatregelen in acht namen, werden begeleid door het Metropole Orkest, die dit jaar ook hun vijfenzeventigste verjaardag vieren. Daarnaast gaf NOS-presentator Simone Weimans een overzicht van de hoogtepunten uit 5 mei-concerten uit het verleden.

Dit jaar waren koning Willem-Alexander en koningin Máxima er niet bij. Traditiegetrouw woont het koningspaar het concert op de Amstel bij, waarbij ze aan het einde vertrekken met een gezelschap per boot terwijl zij worden uitgezwaaid door het publiek langs de kaden tijdens het nummer We'll Meet Again. Het nummer werd wel gezongen en daarbij werden Van Velzen, Kleinsma, Fiselier en Wildschut bijgestaan door bekende Nederlanders vanuit hun eigen huis. Onder anderen André van Duin, Freek Bartels, Ruth Jacott, Claudia de Breij, Nick Schilder, Simon Keizer en Maan de Steenwinkel zongen mee.