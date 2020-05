Horecabranche: heropening terrassen per 1 juni eigenlijk te laat

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) kijkt met gemengde gevoelens naar berichten dat buitenterassen waarschijnlijk per 1 juni weer open mogen van het kabinet. Volgens algemeen directeur Dirk Beljaarts van de brancheorganisatie is het positief dat cafébazen en restauranteigenaren daarmee eindelijk weer wat perspectief zou worden geboden. Maar eigenlijk is 1 juni wat hem betreft te laat. Bovendien hebben veel horecazaken helemaal geen terras, zo benadrukt de horecavoorman.