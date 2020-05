Duitse politiek wil horeca vanaf 9 mei geleidelijk weer openen

Het plan komt van de zestien Duitse deelstaten. Hun ministers van Economische Zaken maakten hun streven duidelijk in een video-overleg met de Duitse minister van Economische Zaken.

De opening in stappen, die tot 22 mei duurt, gaat gepaard met allerlei voorschriften om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het gaat dan om hygiëne, afstand houden en bescherming van de bediening.

Enkele deelstaten hadden al aangekondigd desnoods in hun eentje de horeca open te gooien. Zij vinden dat het allemaal te lang duurt. Aanvankelijk was 18 mei nog als openingsdatum in gesprek. De deelstaten overleggen woensdag met bondskanselier Merkel over hun plan.