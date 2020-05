Staatssecretaris krijgt steun EU-collega’s tegen zendmastbranden

Staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer kreeg dinsdag steun van EU-collega’s voor haar oproep zich nadrukkelijk uit te spreken tegen mensen die zendmasten in brand steken. Telecomministers schaarden zich ook achter haar oproep om onjuiste informatie over vermeende schadelijke gezondheidseffecten van 5G-masten tegen te spreken, zei de bewindsvrouw na afloop van een video-overleg.

Vooral in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn masten in brand gestoken, maar ook in minstens zes andere Europese landen. “Dit probleem hebben we natuurlijk in heel veel lidstaten”, aldus Keijzer. “Het is sowieso frustrerend dat mensen de spullen van anderen slopen, maar hier zit ook een groot maatschappelijk belang achter: hulpdiensten, onlinevergaderen, lesgeven, noem maar op. Daarvoor hebben we de masten nodig. Het is ons aller belang dat de digitalisering blijft draaien.”

Sommige mensen zeggen dat het geen enkele zin heeft om elke keer aan te geven dat het 5G-verhaal desinformatie is, maar Keijzer denkt daar anders over. “Al was het alleen maar om de grote groep Nederlanders die nu nog denkt dat het niet waar is, niet aan het twijfelen te brengen.”

Vanuit het ministerie worden “allerlei complottheorieën en verkeerde informatie op sociale media” elke keer tegengesproken, aldus Keijzer. Zij prees platforms als Facebook die hier ook iets tegen doen. Een pan-Europese voorlichtingscampagne werd dinsdag niet besproken.