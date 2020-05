Trump wil topadviseur niet laten getuigen voor ‘Trump-haters’

Het Witte Huis voorkwam onlangs dat Fauci een commissie van het Huis te woord zou staan over de coronacrisis. De leden wilden de immunoloog eigenlijk op 6 mei vragen stellen. Een woordvoerder van het Witte Huis zei echter dat het “contraproductief” is om belangrijke medische functionarissen te laten getuigen voor het Congres (parlement) terwijl ze de handen vol hebben aan de strijd tegen het coronavirus.

Trump benadrukt nu dat Fauci wel mag getuigen voor het Congres, maar niet in het door de oppositie gedomineerde lagerhuis. “Het Huis is een valstrik. Het bestaat uit Trump-haters”, aldus de president. “Ze hebben alle Trump-haters toegevoegd aan die commissie.” Trump heeft geen bezwaar als zijn topadviseur naar de Senaat gaat. In dat hogerhuis heeft zijn Republikeinse Partij de meeste zetels.

Kritiek

De Democraten hebben veel kritiek geuit op het coronabeleid van de regering, tot ergernis van Trump. “Het Huis moet zich schamen en de Democraten moeten zich schamen want ze willen niet dat we slagen”, zei de president. “Ze willen dat we falen zodat ze een verkiezing kunnen winnen, maar die gaan ze niet winnen”, aldus Trump, die in november herkozen hoopt te worden.

Fauci, die lid is van de Coronavirus Task Force van het Witte Huis, verschijnt naar verwachting op 12 mei voor een Senaatscomissie. Daar maken dan ook andere hoge gezondheidsfunctionarissen hun opwachting.