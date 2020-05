Rebellen Jemen melden eerste coronabesmetting in hoofdstad

De Houthi-opstandelingen in Jemen hebben voor het eerst melding gemaakt van een besmetting met het coronavirus. Het gaat om een Somaliër die dood is aangetroffen in een hotel in hoofdstad Sanaa, die in handen is van de rebellen.

De Houthi-minister van Volksgezondheid zegt dat medische teams poolshoogte namen in het hotel na een melding over een verdachte situatie. Een laboratorium stelde later vast dat de overleden Somaliër was besmet met het coronavirus.

De situatie in Jemen, het armste land op het Arabische schiereiland, dreigt verder te verslechteren door de uitbraak van het coronavirus. In het land woedt een bloedige burgeroorlog en zo’n 80 procent van de bevolking is aangewezen op humanitaire hulp.

Er zijn tot dusver ook 21 besmettingen en 3 doden gemeld in gebieden die in handen zijn van de Jemenitische regering. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt mogelijk veel hoger. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat pas 200 coronatesten zijn uitgevoerd in het land.