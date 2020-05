Capitulaties 1945 in stilte in Wageningen herdacht

De Nationale Herdenking Capitulaties 1945 is dinsdagmiddag in Wageningen in totale stilte verlopen. Vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus waren de gebruikelijke herdenking in de kerk en het Bevrijdingsdefilé van veteranen geschrapt. De herdenking had nu plaats op het voor publiek hermetisch afgesloten 5 Mei Plein.

Het Korps Mariniers hees de Nederlandse vlag en plaatste op het 5 Mei Plein vlaggen van de acht landen die in de Tweede Wereldoorlog betrokken waren bij de bevrijding van Nederland en voormalig Nederlands-Indië. Na het taptoesignaal en de stilte legde een marinier een krans bij het Nationale Bevrijdingsmonument.

“Een heel bijzondere, maar ook vervreemdende ervaring”, aldus burgemeester Geert van Rumund van Wageningen. “Gewoonlijk zijn in Wageningen op 5 mei tussen de 100.000 en 150.000 mensen op de been, die feestvieren. Nu is het doodstil. Dat zal me wel bijblijven.”

In Hotel De Wereld in Wageningen kwamen de Duitsers en de geallieerde landen op 5 mei 1945 bijeen om de capitulatie van de bezetter te regelen. In Wageningen brandt sinds 1948 het vrijheidsvuur, dat elk jaar op Bevrijdingsdag door heel Nederland wordt verspreid.