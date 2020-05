Oostenrijk ziet geen coronatoename na versoepeling

Oostenrijk ging ongeveer zeven weken geleden vrijwel op slot om verspreiding van het virus tegen te gaan.Het land was daarmee vrij snel waardoor het aantal besmettingen en doden beperkt bleef tot respectievelijk ruim 15.000 en meer dan 600 tot nu toe. Op 14 april gaf Oostenrijk als een van de eerste landen onder andere kleinere winkels toestemming weer open te gaan.

“We hebben geen aanwijzingen voor een merkbare toename in afzonderlijke gebieden. De situatie is zeer constant, zeer stabiel en dat is echt een zeer, zeer positieve, goede situatie”, aldus een blije minister Rudolf Anschober.

De bewindsman waarschuwde dat waakzaamheid geboden blijft en riep de bevolking op de beperkende regels die nog wel bestaan na te leven. Zo moeten er mondkapjes worden gedragen in de winkels en afstand worden gehouden.