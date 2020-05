Meer sterfgevallen door corona in Spanje

Het aantal doden door het coronavirus in Spanje is gestegen naar 25.613. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldde dinsdag 185 nieuwe sterfgevallen. Dat waren er iets meer dan de afgelopen twee dagen.

Het aantal vastgestelde besmettingen nam toe van 218.011 naar 219.329. Het land heeft de meeste besmettingen vastgesteld van de landen in Europa.

Spanje is begonnen met het stapsgewijs versoepelen van de strenge beperkende maatregelen die het heeft ingevoerd om verspreiding van het virus in te dammen. Met mondkapjes kan er bijvoorbeeld weer met het openbaar vervoer worden gereisd. Cafés en restaurants mogen sinds maandag open voor klanten die vooraf bestellen en dat dan afhalen. De mensen mogen sinds zaterdag weer naar buiten om te fietsen, hardlopen of een andere sport te beoefenen.