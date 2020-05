‘Coronabelasting’ tegen drukte bij slijters in India

De autoriteiten in de Indiase hoofdstad en de staat New Delhi hebben dinsdag een speciale ‘coronabelasting’ op drank ingevoerd om de drukte bij slijters in te dammen. De drankwinkels gingen maandag weer open als onderdeel van de versoepeling van de coronamaatregelen in het land.

Bij de winkels ontstond grote drukte en de politie had de grootste moeite om de boel in bedwang te houden. Mensen hielden geen afstand en politiemensen moesten de wapenstok gebruiken om ze uiteen te drijven.

New Delhi maakt de alcoholhoudende dranken nu 70 procent duurder om de kooplust te beperken. “Het is ongelukkig dat er chaos is gezien bij winkels in New Delhi”, aldus de eerste minister van de staat die dreigde met intrekking van de versoepelingen als de drukte aanhoudt.