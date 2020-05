Draaiorgel dat levens redde weer te horen op Bevrijdingsdag

Het kleine orgel, dat door Amsterdammers liefkozend ‘het Snotneusje’ wordt genoemd, ving een deel van de kogels op en redde zo het leven van de schuilende mensen. Bij de beschieting kwamen 32 mensen om het leven en ruim honderd mensen raakten gewond.

Het orgel moest een belangrijke rol krijgen in de oorlogsherdenkingen dit jaar, 75 jaar na de bevrijding. Het Amsterdam Museum restaureerde het orgel in de afgelopen maanden en voorzag het van de oorspronkelijke beschildering uit de meidagen van 1945. “Een ingewikkelde opdracht, want er zijn alleen zwart-witbeelden van het orgel”, aldus het museum. Ook de kogelgaten, die eerder weggewerkt waren, zijn na de restauratie weer zichtbaar.

Ondanks de coronamaatregelen heeft het museum in samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei toestemming gekregen om het orgel op 5 mei op de Dam zonder publiek bevrijdingsmuziek te laten spelen. Om 09.30 uur wordt het gerestaureerde orgel vanuit het museum in de Kalverstraat naar de Dam gereden.