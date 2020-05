Duitsland verdenkt Russische agent van hack in parlement

Justitie in Duitsland denkt dat een agent van de Russische militaire inlichtingendienst GRU achter de spectaculaire inbraak in computers van de Bondsdag zit in 2015. De belangrijkste openbaar aanklager van Duitsland heeft deze week een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Dmitri Badin, meldde de Süddeutsche Zeitung.