Nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij EU

De Amerikaanse president Donald Trump ontsloeg in februari de vorige ambassadeur, Gordon Sondland. Die had in het impeachmentonderzoek naar Trump getuigd voor het Huis van Afgevaardigden over het telefoongesprek tussen Trump en diens Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski.

Gidwitz zal zich inzetten voor een “krachtig partnerschap” tussen de VS en de EU, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo weten. Op de eerste plaats komt een “snel herstel van de Covid19-pandemie”, waarbij hij “onze gedeelde belangen en waarden wereldwijd zal bevorderen”.