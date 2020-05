Ruim 6,6 miljoen mensen volgen dodenherdenkingen op televisie

De Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte zijn maandagavond gevolgd door in totaal ruim 6,6 miljoen mensen. De uitzending op NPO 1 trok veruit de meeste kijkers, bijna 3,5 miljoen. Daarmee was het het best bekeken programma van de dag, volgens de cijfers van StichtingKijkOnderzoek.