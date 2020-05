Nederland viert 75 jaar vrijheid vanuit huis

Bevrijdingsdag had dit jaar een bijzonder feest moeten worden, aangezien het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Maar vanwege het coronavirus zijn alle bevrijdingsfestivals en andere festiviteiten afgelast en vieren Nederlanders deze officiële feestdag thuis. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt mensen op een andere manier stil te staan bij 75 jaar vrijheid, bijvoorbeeld door de vlag uit te hangen en het gesprek erover aan te gaan.

De traditionele Nationale Herdenking van de capitulatie en het Bevrijdingsdefilé in Wageningen gaan eveneens niet door. In plaats daarvan hijst een klein gezelschap om 15.00 uur bij het Nationaal Bevrijdingsmonument in Wageningen de vlaggen van alle landen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden, met aansluitend stilte en het Wilhelmus. Publiek is daarbij niet welkom en het centrum van Wageningen afgezet.

Ook de 5 mei-lezing in Den Haag, die zou worden uitgesproken door de Duitse bondskanselier Angela Merkel, gaat niet door. Ze is inmiddels gevraagd voor volgend jaar. De jaarlijkse afsluiter van Bevrijdingsdag, het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam, is vervangen door een concert vanuit de foyer van Theater Carré. De NOS zendt dit rechtstreeks uit.