Vrijheidsambassadeurs blijven dit jaar thuis

Normaal gesproken zouden de zangeres, rapper, het dj-duo én dj-trio per defensiehelikopter door heel Nederland worden gevlogen. In plaats daarvan laten zij zich online zien. Zo werden met het kwartet online documentaires gemaakt en is in samenwerking met 3FM een alternatief Bevrijdingsfestival opgezet. De opnames hiervoor waren in Haarlem en worden dinsdag uitgezonden. De artiesten vertellen op 3FM ook verhalen over hun ambassadeurschap.

Oud-ambassadeurs en andere betrokken artiesten in afgelopen jaren laten ook online van zich horen. Onder anderen Maan, Syb van der Ploeg, DJ Paul Elstak, Claudia de Breij, My Baby, Trijntje Oosterhuis en Blaudzun roepen hun volgers op om te delen wat zij doen op 5 mei. Andere initiatieven zijn onder meer het alternatieve 5 mei-concert met Simone Kleinsma en Roel van Velzen vanuit de foyer van Theater Carré in Amsterdam en een optreden van Martin Garrix. Hij draait een speciale live-set vanaf een jacht op de Hollandse wateren.

Om 16.55 uur klinkt door een groot deel van Nederland Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy op initiatief van Claudia de Breij. Veel radiostations gaan het nummer draaien en ook verschillende beiaardiers spelen het liedje.