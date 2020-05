Meer ic-bedden, vlaggen voor zorg

Het coronavirus heeft in Nederland tot nu toe zeker 5082 mensen het leven gekost, 26 meer dan 24 uur eerder bekend was bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Op de intensivecareafdelingen lagen maandag nog 683 Nederlanders met het coronavirus, vijf minder dan op zondag. Zuid-Holland heeft sinds dit weekeinde de meeste besmettingen. De provincie telt 8447 bevestigde coronagevallen. In Noord-Brabant is de ziekte vastgesteld bij 8435 mensen.