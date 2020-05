CIDI-voorzitter: geraakt door woorden van de koning

Voorzitter Ron Eisenmann van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt de toespraak van koning Willem-Alexander tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam moedig en bijzonder. De koning schonk daar speciaal aandacht aan degenen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna in de steek gelaten voelden, ook door de koninklijke familie.

“Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat”, zei Willem-Alexander.

“De koning refereerde aan de rol van zijn overgrootmoeder, koningin Wilhelmina, en zei dat hem dat bezig hield. Die persoonlijke noot, daar was ik erg door geraakt”, reageerde Eisenmann. “In al haar speeches heeft koningin Wilhelmina het nooit over de Joden gehad. Dat de koning die onvolledigheid noemt, is terecht, maar ook moedig en bijzonder. En uniek.”

Volgens de CIDI-voorzitter moeten de woorden van de koning worden gezien in het licht van de excuses die premier Rutte in januari maakte dat de overheid ten aanzien van de joodse bevolkingsgroep in Nederland tekort is geschoten. Eisenmann zei niet op de woorden van de koning te hebben gerekend. “Het is een belangrijke stap in de erkenning van de totale uitzichtloze positie de joden hadden in de oorlog. Dat er behoudens wat helden niemand was die zich om hen heeft bekommerd.”