Wieneke Remmers zingt digitaal op bevrijdingsconcert in Breda

Musicalsterren Wieneke Remmers, Wim van den Driessche, Nandi van Beurden en Jeroen Robben geven woensdagmiddag een speciaal bevrijdingsconcert in de Koepelgevangenis in Breda.

Het concert staat in het teken van musical en wordt gelivestreamd op de website Musicalsites.nl. De vier zangers zullen allemaal nummers brengen over gevangenschap en vrijheid; er komen onder meer songs uit Les Misérables, The Sound of Music en Tina de Musical langs.

Het is de vierde editie in een reeks minimusicalconcerten die producent en zanger Steven Roox heeft georganiseerd in coronatijd. De opvoeringen vinden plaats op bijzondere dagen en bijzondere locaties; eerder vonden concerten plaats op eerste paasdag en Koningsdag.