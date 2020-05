Luchtvaart onder druk op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten de handel uitgegaan. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Gedurende de sessie sloeg het sentiment om en werden eerdere verliezen omgezet in winst geholpen ook door de oplopende olieprijzen. Onder meer energieconcerns en IT-bedrijven stonden bij de winnaars. Daartegenover stonden luchtvaartaandelen duidelijk onder druk.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,1 procent hoger op 23.749,76 punten. De S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2842,74 punten. Techgraadmeter Nasdaq was met een winst van 1,2 procent tot 8710,72 punten de duidelijkste winnaar.

Luchtvaartconcerns als Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines sloten tot 7,7 procent lager. Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett, heeft zijn belangen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS verkocht. Daarnaast kwam het Berkshire (min 2,6 procent) ook met kwartaalcijfers. Doordat de waarde van aandelen en andere investeringen door de coronacrisis waren gekelderd leed de onderneming een nettoverlies van bijna 50 miljard dollar.

General Electric

General Electric verloor 0,7 procent. Bij de luchtvaarttak van het industrieel conglomeraat verdwijnen 13.000 banen door de malaise in de luchtvaartsector. De banenreductie gebeurt deels door gedwongen ontslagen.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen tussen de VS en China zoals vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar verloren tot bijna 3 procent uit vrees voor het oplaaien van de handelsoorlog. President Donald Trump zegt bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een Chinees laboratorium. Ook zinspeelde hij op nieuwe importheffingen tegen China.

Tyson Foods

Vleesverwerker Tyson Foods (min 7,8 procent) opende de boeken. Tyson gaf aan dat de kosten door het coronavirus kunnen stijgen door bijvoorbeeld het stilleggen van fabrieken. Verder zei het bedrijf geen verwachtingen voor dit jaar te kunnen geven vanwege de onzekerheden.

Een vat Amerikaanse olie steeg 7,8 procent in prijs tot 21,30 dollar. Brentolie kostte 5,7 procent meer op 27,93 dollar per vat. In het kielzog gingen oliereuzen als ExxonMobil en Chevron tot 4 procent vooruit.

De euro was 1,0897 dollar waard, tegen 1,0927 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.