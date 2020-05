Muzikanten door hele land blazen taptoe mee

Op diverse plaatsen in het land is maandagavond gehoor gegeven aan de oproep om tijdens de Dodenherdenking vanuit huis mee te spelen met het signaal taptoe. Dat was een idee van de Oranjestichting Etten-Leur, waarmee het publiek thuis kon meedoen aan de herdenking van oorlogsslachtoffers.

Op sociale media waren veel filmpjes te zien van trompettisten en andere blazers die meebliezen met het signaal. Zo schalde het taptoesignaal van de toren van de Dorpskerk in Nootdorp en vanaf de Grote Kerk in Gorinchem. In Etten-Leur, waar het initiatief ontstond, deden muzikanten op meerdere plaatsen mee. Na de twee minuten stilte werd ook op meerdere plaatsen het Wilhelmus meegezongen of meegespeeld.