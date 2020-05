Jeeps brengen Vrijheidsvuur door het land

Kort voor middernacht moeten alle fakkels op de plaats van bestemming zijn. Om middernacht, als Bevrijdingsdag begint, wordt de vrijheidsvlam overal aangestoken.

In Hotel De Wereld in Wageningen is in mei 1945 onderhandeld over de capitulatie van de Duitse bezetters. Sindsdien heet Wageningen ook wel Stad der Bevrijding. Het ontsteken van het Vrijheidsvuur in Wageningen zou een groot feest worden, maar dat gaat vanwege de coronacrisis ook niet door. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn) is wel in Wageningen om op “het nationale moment van saamhorigheid” de vlam aan te steken.

De vuurceremonie is te volgen via internet en Omroep Gelderland. Om 23.45 uur verzorgt de NOS een rechtstreekse uitzending. Het centrum van Wageningen is afgesloten om te voorkomen dat er toch publiek komt.