Finland schrapt steeds meer lockdownmaatregelen

De Finse regering laat de teugels vieren omdat het de goede kant op lijkt te gaan met de strijd tegen het virus. Dat heeft volgens officiële cijfers aan 240 mensen het leven gekost in het Noord-Europese land, waar 5327 besmettingen zijn vastgesteld.

Premier Sanna Marin zegt dat de besmettingsgraad is gezakt naar 0,8. Dat betekent dat iedere tien besmette mensen het virus gemiddeld overdragen aan acht andere personen. De epidemie neemt daardoor af in hevigheid.

Grote groepen

Finnen mogen daarom vanaf juni weer in grote groepen samenkomen. Er mogen nu maximaal tien mensen aanwezig zijn op een bijeenkomst. Dat worden er straks vijftig. Eerder was al besloten dat scholen in de loop van mei worden heropend.

Ook reisbeperkingen worden nu versoepeld. Finnen mogen vanaf 14 mei weer voor noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld voor werk, naar andere landen in het Schengengebied reizen. Daar maakt ook Nederland deel van uit.

Sportevenementen worden vanaf 1 juni ook weer toegestaan. Er gelden dan nog wel beperkingen. Ook restauranteigenaren moeten daar rekening mee houden. Er wordt later nog definitief gekeken of de heropening van de horecazaken kan doorgaan. De regering moet ook nog een knoop doorhakken over openingstijden en de maximale aantallen klanten.