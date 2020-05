Willem-Alexander: het voelt vreemd op bijna lege Dam

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de dodenherdenking Nederland toegesproken vanaf een vrijwel lege Dam in Amsterdam. In zijn toespraak refereerde hij aan de bijzondere omstandigheden waaronder deze herdenking werd gehouden. “Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar ik weet dat U, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan. In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend”, zei de koning.