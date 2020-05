Nederland twee minuten stil voor oorlogsdoden

In heel Nederland zijn maandagavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en van de Nederlandse militairen die in de decennia daarna sneuvelden. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Herdenking, waarbij vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mag zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden voorafgaand aan de stilte een krans bij het Nationaal Monument.