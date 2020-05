Kinderen volgen herdenking in Madurodam vanuit huiskamer

In Madurodam is maandagavond de Nationale Kinderherdenking begonnen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is een nieuw programma gemaakt voor de jaarlijkse Dodenherdenking in het Haagse miniatuurpark, dat kinderen vanuit hun huiskamer via een livestream kunnen volgen.

Tijdens de herdenking vertelt de 10-jarige Ileen uit Syrië over haar ervaringen. De 14-jarige Yosina, winnares van The Voice Kids in 2018, zingt een Nederlandse versie van het lied Imagine van John Lennon. De 16-jarige ‘burgemeester’ van Madurodam, Büsra, legt een krans, waarna Sofie (14) de taptoe speelt vanaf de 20 meter hoge vuurtoren in Madurodam. Na de twee minuten stilte zingt de 12-jarige Silver, die vorig jaar The Voice Kids won, het Wilhelmus.

In de weken voorafgaand aan Dodenherdenking konden kinderen gratis een ‘vrijheidsbloem’ geven. Die bloemen zijn maandag neergelegd bij het monument van verzetsheld George Maduro, op het plein voor het attractiepark dat naar hem is vernoemd. Ook gaven kinderen duizenden vrijheidswensen door, die in het park zijn opgehangen. Op Bevrijdingsdag worden de wensen verstuurd aan oorlogsveteranen en verzorgingshuizen.

Eerbetoon

Het volledige eerbetoon vanuit Madurodam is te volgen via een livestream op www.nationalekinderherdenking.nl, via de website van het Jeugdjournaal, de website van het AD, Omroep West en Kanaal 13 van Ziggo.

Ook de Nationale Jongerenherdenking zendt maandagavond een onlineherdenkingsprogramma uit. Via een livestream vanuit het Luxor Theater in Rotterdam kunnen jongeren onder andere meespelen in een virtueel orkest.