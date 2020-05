Aantal coronadoden Frankrijk boven de 25.000

In Frankrijk heeft het aantal coronadoden de 25.000 overschreden. De autoriteiten melden een toename met 306 slachtoffers het afgelopen etmaal tot 25.201. Het is daarmee de grootste stijging in vier dagen van coronapatiënten die in ziekenhuizen en verzorgingshuizen overleden. Mogelijk komt dat doordat afgelopen weekeinde niet alle sterfgevallen zijn gemeld.

Het aantal opnames in ziekenhuizen neemt al bijna een maand geleidelijk af.

Frankrijk is in Europa na Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen land.