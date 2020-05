CDA en D66 willen Europese druk op China om corona-onderzoek

De Europese Unie moet druk zetten op China om internationaal onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus toe te laten. Coalitiepartijen CDA en D66 roepen het kabinet op zich hiervoor hard te maken in Brussel.

China reageerde woedend op eerdere suggesties om de oorsprong van het virus en de reactie van de Chinese overheid op de uitbraak in Wuhan te onderzoeken. Maar zo’n onderzoek is van groot belang, vinden de partijen. Het land moet daarom onderzoekers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toestaan hun werk te laten doen en medewerking verlenen aan het onderzoek.

“We moeten precies weten waar het virus vandaan komt om te kunnen leren voor de toekomst”, zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. “Alleen als alle EU-landen dat uitdragen, kun je druk uitoefenen op China.”

Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ligt de focus voorlopig nog even op het bestrijden van het virus. Maar “als er weer mensen beschikbaar zijn voor evaluatie en het kunnen aanwijzen waar iets mis is gegaan, dan moet iedereen daar ook in transparantie aan meewerken”, zegt de bewindsman.