Vaccinonderzoek uitgebreid naar Nederland door miljoenensubsidie

Een onderzoek in Australië naar de mogelijke bescherming van het BCG-vaccin tegen het coronavirus, wordt uitgebreid naar onder meer Nederland. Het UMC Utrecht en het Radboudumc gaan het coördineren, zo maakte het laatstgenoemde ziekenhuis maandag bekend. Vierduizend zorgmedewerkers in Nederland doen mee aan het onderzoek.

Het BCG-vaccin is ontwikkeld als bescherming tegen tuberculose en is dus niet direct tegen het coronavirus gericht. Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat het vaccin ook bescherming biedt tegen andere infectieziekten, zoals het coronavirus. Dat het onderzoek wordt uitgebreid naar Nederland en daarnaast ook Spanje, komt door een nieuwe subsidie van zes miljoen euro. Het geld is geschonken door de Bill & Melinda Gates Foundation.

Mihai Netea, hoogleraar in het Radboudumc, is blij met het internationale onderzoek dat door deze subsidie is mogelijk gemaakt. Hij benadrukt dat het vaccin naast tuberculose ook werkt tegen andere ziekten, maar onderzoek “moet dat nog uitwijzen”. “Hoe meer mensen aan het onderzoek meedoen, hoe eerder we resultaten kunnen verwachten.”

Het BCG-vaccin wordt jaarlijks toegediend aan 130 miljoen baby’s.