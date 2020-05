Tegenvaller voor presidentskandidaat Biden in ruzie om aanranding

Een tegenslag voor de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden in de strijd met een voormalig medewerkster over aanranding. Hij hoopte in het archief van de Senaat documenten te vinden die hem vrijpleiten van de beschuldiging dat hij 27 jaar geleden, toen hij senator was, Tara Reade betastte. De Senaat zegt dat privacywetgeving het onmogelijk maakt om dergelijke persoonlijke informatie over ex-medewerkers vrij te geven.

Reade diende destijds een klacht in. Of ze toen ook meldde dat ze werd aangerand, is onduidelijk. Recente berichtgeving dat ze dat niet durfde te doen uit angst voor vergelding, bestempelde ze op Twitter als “fout”. Vorig jaar zei ze dat ze zich ongemakkelijk had gevoeld door het gedrag van Biden, pas dit jaar kwamen daar de aantijgingen over seksueel wangedrag bij. De 77-jarige voormalige vicepresident zou haar in 1993 in zijn kantoor tegen een muur hebben gedrukt en hebben betast.

Biden, gedoodverfd kandidaat van de Democraten bij de presidentsverkiezingen in november, verdedigde zich op 1 mei voor het eerst openlijk tegen de beschuldigingen. Hij noemde ze niet waar. Hij diende toen ook een verzoek in bij de Senaat om inzage.