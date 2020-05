Dodental door coronacrisis Italië mogelijk veel hoger dan gemeld

Het totale aantal sterfgevallen in Italië lag in maart fors hoger dan in de afgelopen jaren. Er overleden tussen 20 februari en 31 maart bijna 91.000 mensen, terwijl in dezelfde periode in de jaren 2015-2019 sprake was van gemiddeld 65.592 sterfgevallen. Dat doet vermoeden dat door de coronacrisis veel meer mensen overlijden dan bleek uit eerdere officiële cijfers.