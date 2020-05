Demonstrerende arbeidsmigranten slaags met Indiase politie

De eerste versoepelingen van de lockdown in India zijn gepaard gegaan met harde botsingen met de politie. In de deelstaat Gujarat kwam het tot schermutselingen tussen demonstrerende arbeidsmigranten en de politie. In New Delhi kwamen mensen die in de rij stonden bij drankwinkels hardhandig met de politie in aanraking.

De Indiase lockdown, die van kracht is sinds 25 maart, wordt versoepeld in regio’s waar het aantal besmettingsgevallen lager ligt. De maatregelen hebben een grote weerslag op het dagelijks leven van de 140 miljoen arbeidsmigranten die naar schatting in India leven. Velen van hen worstelen om te overleven.

In de buitenwijken van de industriestad Surat, in de deelstaat Gujarat, hadden ongeveer duizend gestrande arbeidsmigranten die hulp willen om naar huis te gaan zich verzameld. Zij wierpen stenen naar de politie. Die pakte 80 van hen op, aldus een politiewoordvoerder. In een video is te zien hoe de politie traangasgranaten op een groep mensen afvuurt.

Botsingen

In de hoofdstad New Delhi werd door sommigen het werk hervat, maar kwam het ook tot botsingen tussen de politie en honderden mensen die bij drankwinkels in de rij stonden. “Zij luisterden niet naar de aanwijzingen van de politie”, zegt een functionaris.

Volgens de officiële cijfers telt India 42.800 besmettingen met het coronavirus en 1300 doden. Deskundigen vrezen dat die aantallen veel hoger liggen in het land met ongeveer 1,3 miljard inwoners. Veel Indiërs hebben niet of nauwelijks toegang tot gezondheidszorg.