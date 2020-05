‘Aantal Duitse geïnfecteerden kan tien keer zo hoog liggen’

Het aantal Duitsers dat is besmet met het coronavirus kan in werkelijkheid tien keer zo hoog zijn als het officieel vastgestelde aantal. Onderzoekers van de universiteit van Bonn opperen dat naar aanleiding van de eerste resultaten van een studie onder bewoners van de gemeente Gangelt, over de grens met Limburg.

De onderzoekers schatten dat 1,8 miljoen Duitsers zijn besmet. De werkelijke hoeveelheid besmettingen ligt volgens hen hoger dan het officiële aantal omdat 22 procent van de geïnfecteerden in Gangelt geen symptomen vertoonde. “Het feit dat blijkbaar een vijfde van alle besmettingen geen merkbare symptomen met zich meebrengt, suggereert dat de aanwezigheid van symptomen niet genoeg is om vast te stellen wie besmet is en wie de ziekte kan overdragen”, zei Martin Exner, een van de onderzoekers en hoofd van het Instituut voor Hygiëne en Volksgezondheid van de Universiteit van Bonn.

Wetenschappers onderzochten 919 mensen uit 405 huishoudens in Gangelt, dat na carnaval als eerste plaats in Duitsland met een grote uitbraak van het nieuwe coronavirus te maken kreeg. Van de inwoners die meededen aan het onderzoek, blijkt zo’n 15 procent te zijn besmet. Het sterftepercentage ligt op 0,37 procent. De onderzoekers hebben het besmettingspercentage herleid uit tests waarmee wordt onderzocht of iemand corona heeft en tests op antilichamen, die erop kunnen wijzen dat iemand corona heeft gehad.

Volgens de onderzoekers onderstrepen de conclusies het belang van het houden van afstand en goede hygiëne. “Elke zogenaamd gezonde persoon die we tegenkomen, kan het virus dragen zonder dat hij of zij het weet”, aldus Exner. “We moeten hier rekening mee houden en ons er ook naar gedragen.”