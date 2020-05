KLM stelt mondkapjes verplicht aan boord

KLM stelt het dragen van mondkapjes verplicht. De luchtvaartmaatschappij is begonnen met het verder opvoeren van het aantal bestemmingen waarop wordt gevlogen. Parallel aan het weer opstarten van het netwerk worden reizigers per 11 mei verplicht om mondkapjes te dragen aan boord en bij boarding. Passagiers moeten daarbij hun eigen gezichtsbescherming verzorgen.

KLM vliegt per 4 mei dagelijks op zeven extra bestemmingen, te weten Barcelona, Madrid, Rome, Milaan, Boedapest, Praag, Warschau en Helsinki. Het geplande aantal vluchten in de maand mei is circa 15 procent ten opzichte van de periode voor de uitbraak van het coronavirus. Een aanzienlijk deel van de intercontinentale vluchten is alleen bestemd voor vracht.

Sinds de uitbraak van het virus heeft KLM naar eigen zeggen veel maatregelen genomen rondom screening en hygiëne om klanten en personeel aan boord en op de luchthavens te beschermen. Het volgt daarbij de richtlijnen van de RIVM en de WHO en de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA.

Zo worden daar waar mogelijk stoelen bewust vrij gelaten en zijn contactmomenten tussen crew en passagiers naar een minimum gebracht. Dat laatste betekent dat de catering aan boord vereenvoudigd is. De bemanning van KLM droeg al maskers en handschoenen uit veiligheidsoverwegingen. Er zijn ook extra hygiënemiddelen aan boord zoals handgels en op elke vlucht wordt een toilet exclusief voor bemanning vrijgehouden. De mondkapjesverplichting voor reizigers geldt zeker tot eind augustus.