Hogere straffen voor vier verdachten van liquidatie Huijbergen

Voor de moord op de Litouwer Gintas Macionis in Huijbergen heeft het gerechtshof in Den Bosch maandag vier mannen veroordeeld tot celstraffen oplopend tot 19,5 jaar.

Drie van de mannen werden eerder door de rechtbank in Breda tot achttien jaar cel veroordeeld, terwijl de chauffeur die op de uitkijk stond toen negen jaar kreeg. Het Openbaar Ministerie had tijdens de behandeling van het hoger beroep op 18 februari twintig jaar cel geëist voor alle vier. Aanleiding voor de huurmoord zou een conflict zijn in het drugscircuit.

Het gerechtshof veroordeelde de schutter en de opdrachtgever maandag tot een celstraf van 19 jaar. De organisator van de liquidatie krijgt 19,5 jaar, ook voor inbraak, vuurwapenbezit en het kweken van hennep. De man die openheid van zaken heeft gegeven krijgt twaalf jaar.

De moord vond plaats in een voormalig vakantiepark. Macionis werd daar in februari 2014 volgens het OM koelbloedig geëxecuteerd. Het slachtoffer was een bekende uit het criminele circuit.