Britse regering onthult identiteit corona-adviseurs

De Britse regering heeft de namen bekendgemaakt van tientallen experts die de overheid adviseren over de coronacrisis. De identiteit van de leden van de Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) was tot dusver geheim.

De regering stond onder druk om transparanter te zijn over de invloedrijke groep. Critici klaagden dat onduidelijk was hoe adviezen tot stand zijn gekomen. Zo zijn ook vergaderverslagen nog niet openbaar gemaakt.

Het wetenschappelijke adviesorgaan was deze maand het middelpunt van een politieke rel. De krant The Guardian had bericht dat Dominic Cummings, de omstreden topadviseur van de premier, had deelgenomen aan vergaderingen van SAGE. De oppositie vroeg vervolgens om opheldering.

De overheid heeft nu alleen de namen gepubliceerd van de SAGE-leden die daar toestemming voor hebben gegeven. De identiteit van twee leden is volgens Britse media nog geheim.