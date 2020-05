Duitsland verlengt grenscontroles tot medio mei

Duitsland verlengt de controles aan zijn grenzen tot 15 mei, meldt een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn. De maatregel is afgestemd met de Europese Commissie, zegt hij.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer pleitte vorige week al voor een verlenging van de controles, die plaatsvinden aan de grenzen met Denemarken, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, en Oostenrijk. Grensovergangen met Nederland en België worden niet bewaakt. Wel zijn controles in een gebied tot 30 kilometer voorbij de grens geïntensiveerd.

Wie geen Duitser is of in Duitsland woont, moet sinds de grenscontroles zijn ingesteld een “dringende reden” hebben om de Bondsrepubliek nog binnen te komen.

In de Schengenzone, het gebied van de landen die het verdrag van Schengen hebben ondertekend, zijn normaal geen onderlinge grenscontroles. Meerdere landen hebben die inmiddels toch ingesteld in een poging om het nieuwe coronavirus in te dammen.