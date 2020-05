Uitspraak in kort geding tegen 5G over drie weken

De rechtbank in Den Haag doet maandag 25 mei uitspraak in het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat over de invoering van het landelijke 5G-netwerk. De stichting eiste maandag in het kort geding de uitrol van 5G te stoppen, omdat de straling van 5G-signalen gezondheidsrisico’s zou opleveren.