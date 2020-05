Touringcarbranche luidt noodklok om coronacrisis

De touringcarsector dreigt om te vallen als gevolg van de coronacrisis. Volgens branchevereniging Busvervoer Nederland is er minstens een half miljard euro aan schade en dreigt 40 procent van de bedrijven failliet te gaan, waardoor 2500 mensen zonder werk komen te zitten. De organisatie vraagt de overheid om hulp.

Vooral hoge kosten voor lease en rente dreigen de branche de nek om te draaien. Bij vrijwel alle busbedrijven is de omzet naar nul gedaald door de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Een flink aantal busbedrijven komt daarom in betalingsproblemen. Er zijn circa 4000 Nederlandse touringcars.

“Deze kaalslag heeft grote maatschappelijke consequenties. Touringcarbedrijven vervullen een belangrijke, maar niet altijd even zichtbare maatschappelijke rol. Wie heeft er niet in een bus gezeten tijdens een schoolreis? Maar niet alleen de schoolreisjes zijn dan verleden tijd. Ook de uitstapjes van kwetsbare groepen zoals gehandicapten of ouderen en het vervoer van sportverenigingen, werknemers en leerlingen komt op de tocht te staan”, zegt voorzitter Theo Vegter van Busvervoer Nederland.

De brancheorganisatie vraagt de overheid een oplossing te bieden in het tweede pakket aan steunmaatregelen, bijvoorbeeld door een noodfonds te vormen, tijdelijk het eigendom over te nemen van de bedrijfsmiddelen (de touringcars) of door volledige staatsgaranties te geven op leningen met lange afbetalingstermijnen.