Marcouch betreurt dat illegale feestgangers geen boete kregen

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vindt het onterecht en zeer betreurenswaardig dat tientallen bezoekers van een illegaal feest in zijn stad zondagmorgen geen boete hebben gekregen. “Niet voor herhaling vatbaar is hier een zwaar understatement”, aldus de boze burgemeester, die maandag aankondigt dat de gang van zaken nog “terdege” met de politie zal worden besproken.

Zondagmorgen vroeg ontdekte de politie na een melding over geluidsoverlast dat er een discofeest gaande was in een pand aan de Boulevard Heuvelink. Toen de feestgangers in de gaten kregen dat er politie voor de deur stond, renden ongeveer twintig mensen naar buiten, schrijft Marcouch in een brief aan de gemeenteraad. Agenten hielden hen tegen. In totaal bleken er zo’n veertig gasten op het feest te zijn. “Zij gaven aan dat ze de coronamaatregelen zat zijn en dat ze weer willen feestvieren”, aldus Marcouch.

De feestorganisator kreeg een boete, maar zijn bezoekers kwamen er met een waarschuwing vanaf. “Het was chaotisch en vroeg om onmiddellijk ingrijpen. Onterecht echter is volstaan met een waarschuwing”, vindt Marcouch. “Overtreden van de coronaregels is onacceptabel. De tijd van waarschuwen is al een tijdje voorbij.”