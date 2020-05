Winkeliers pleiten voor eenduidige aanpak winkelstraat

Winkeliers willen dat er een eenduidige aanpak komt voor het regelen van de drukte in de winkelstraat. Dat bevestigt de koepelorganisatie voor winkeliers Detailhandel Nederland na berichtgeving in De Telegraaf. Detailhandel Nederland wil daarover zo snel mogelijk in gesprek met de veiligheidsregio’s.

“Buiten de winkel moet het voor shoppers net zo veilig zijn als binnen”, licht een woordvoerster toe. Zij wijst naar het protocol voor binnen de winkel, met beschermend plexiglas en een maximum aantal mensen in de winkel. De aanpak voor binnen de winkel wordt overal op dezelfde manier toegepast, terwijl voorzorgsmaatregelen buiten de winkel uiteen lopen, benadrukt de organisatie. Het is lastig voor consumenten als iets in de ene gemeente wel mag, en in de andere niet, aldus Detailhandel Nederland.

De koepelorganisatie benadrukt dat de regels voor in de winkelstraat verder moet gaan dan het houden van 1,5 meter-afstand. Er moeten praktische oplossingen komen die structureel de drukte op de winkelstraat terugdringen, zoals eenrichtingsverkeer. Ook denkt de organisatie aan verkeersregels voor passanten, zoals een verbod om vanuit de centrale winkelstraat links of rechts af te slaan naar steegjes die vaak nauw zijn.