Spanje telt weer 164 sterfgevallen

In Spanje zijn in 24 uur tijd 164 sterfgevallen geregistreerd die het gevolg zijn van het gevreesde coronavirus. Het is hetzelfde aantal doden als zondag is vastgesteld. Het aantal besmettingen is met 356 toegenomen meldden Spaanse media. Dat is het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 8 maart. Van de 218.000 besmette patiënten zijn er inmiddels 121.000 genezen. Meer dan 25.400 patiënten zijn aan het virus bezweken.