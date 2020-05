Verkeer op luchthavens valt stil tijdens Dodenherdenking

De luchthavens in ons land staan maandagavond stil bij de Dodenherdenking. Tussen 19.50 tot 20.03 uur starten er geen vliegtuigen en van 20.00 en 20.03 uur wordt er niet getaxied. Toestellen die voor 20.00 uur niet zijn geland op Schiphol of andere Nederlandse luchthavens stellen dit uit tot 20.03 uur en blijven op een hoogte van ruim 2 kilometer of hoger in het luchtruim wachten, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland.