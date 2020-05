Verdachten plofkraak na achtervolging in Weert aangehouden

De politie heeft in Weert twee verdachten van een poging tot plofkraak in Duitsland aangehouden. De Audi waarin ze reden, botste maandagochtend tijdens een achtervolging door de politie tegen een hekwerk van een woning aan de Roermondseweg in de Limburgse stad. De drie inzittenden sloegen op de vlucht. Twee van hen konden worden aangehouden, maakte de politie bekend.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ter plaatse omdat in de auto een verdacht pakket is gevonden, dat mogelijk explosieven bevat. De woning waar de auto tegen het hekwerk botste is ontruimd. De weg is afgezet.

Volgens de lokale website Weertdegekste hebben getuigen gezien dat er is geschoten. De politie kon daarover nog niets zeggen.