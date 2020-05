Duitse minister waarschuwt dat coronavaccin jaren kan duren

“Ik zou het geweldig vinden als dit binnen een paar maanden mogelijk was”, zei Jens Spahn zondagavond op de ARD-televisie. “Maar het kan ook jaren duren, want er kunnen natuurlijk tegenslagen zijn, zoals we hebben gezien bij andere vaccins”, zei hij. “De ontwikkeling van vaccins is een van de meest uitdagende en moeilijke taken in de geneeskunde.”

Trump, die zijn herverkiezingscampagne op zondag opnieuw lanceerde, was optimistischer. “We hebben er alle vertrouwen in dat we tegen het einde van het jaar een vaccin hebben”, zei hij in een uitzending van Fox News. “De dokters zouden zeggen, ‘nou, dat mag je niet zeggen’. Ik zeg wat ik denk”, zei hij.