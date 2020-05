Bijna alle leerkrachten basisonderwijs 11 mei weer aan de slag

Bijna alle leerkrachten in het basisonderwijs (93 procent) zeggen op 11 mei weer aan de slag te gaan. Een kleine groep (4 procent) ziet daarvan af, omdat deze onderwijzers bang zijn besmet te worden met het nieuwe coronavirus of omdat zij of hun gezinsleden behoren tot een risicogroep. Enkele onderwijzers (3 procent) twijfelen nog of ze aan de slag gaan, stelt DUO Onderwijsonderzoek & Advies na een enquête onder 1250 leerkrachten in samenwerking met het AD.