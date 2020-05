Rechtbank besluit over einde slepend Loveparade-proces

Een rechtbank in het West-Duitse Duisburg hakt maandag de knoop door over het slepende Loveparade-proces. In een van de omvangrijkste rechtszaken ooit in de Bondsrepubliek moeten drie personen zich verantwoorden voor de massapaniek op het muziekfestival tien jaar geleden. Daarbij kwam ook een Nederlander om het leven. Vanwege de coronacrisis willen de rechters een einde maken aan het proces.