Bolsonaro spreekt menigte toe tijdens demonstratie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zondag net buiten zijn presidentiële paleis in de hoofdstad Brasilia een menigte van duizenden mensen toegesproken die demonstreerden tegen de lockdown in het land. Hij uitte wederom felle kritiek op het beleid van gouverneurs om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“De vernietiging van banen door sommige gouverneurs is onverantwoordelijk en onaanvaardbaar. We zullen in de toekomst een hoge prijs betalen”, zei het staatshoofd in een toespraak die live op Facebook was te volgen. Bolsonaro botste de afgelopen weken herhaaldelijk met de gouverneurs en benadrukte dat hun maatregelen een overdreven reactie zijn. Hij noemde de ziekte herhaaldelijk een “griepje” en vreest dat de maatregelen rampzalig uitpakken voor de economie.

In tegenstelling tot recente demonstraties waar de president verscheen, hield hij na zijn toespraak wel een afstand van ongeveer twee meter tot zijn dichtstbijzijnde aanhangers. Daarentegen droeg hij geen mondkapje.

In Brazilië staat het aantal coronabesmettingen inmiddels op ruim 100.000. Tot nu toe zijn ruim 7000 mensen bezweken aan het longvirus.