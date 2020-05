EyeWish en Pearle openen weer volledig de deuren

De winkels van optiekketens EyeWish en Pearle gaan vanaf maandag weer volledig open. Dat melden de twee bedrijven in een advertentie in NRC. Klanten kunnen er dan ook weer heen voor oogmetingen.

“We hebben onze winkels ingericht volgens strikte richtlijnen en protocollen die we hebben opgesteld met onze branchevereniging UFON”, staat in de advertentie. “Veilig en verantwoord. Zodat we de gezondheid van onze klanten én medewerkers kunnen blijven waarborgen.” Nog niet alle zaken zijn vanaf maandag gelijk open, maar “elke dag komen er meer winkels bij”.

Optiekconcern GrandVision, de uitbater van EyeWish en Pearle, sloot in maart een groot deel van zijn winkels door de uitbraak van het coronavirus. Klanten konden daarna wel op afspraak bij de brillenwinkels terecht.