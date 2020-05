Geen coronaquarantaine voor Nederlandse reiziger naar Frankrijk

Oorspronkelijk was de Franse regering van plan voor reizigers uit alle landen een dergelijke quarantaine op te leggen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, melden Franse media. Minister Olivier Veran van Gezondheid had de verplichte zelfisolatie voor personen zonder ziekteverschijnselen zaterdag aangekondigd.

